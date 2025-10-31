Мир
Трамп повторил завирусившуюся хеллоуинскую шутку

Трамп снова положил ребенку конфету на голову во время празднования Хеллоуина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / AP

Трамп снова положил ребенку конфету на голову во время празднования Хеллоуина в Белом доме. Об этом сообщила страница администрации президента Rapid Response в соцсети Х.

Американский лидер и первая леди США Мелания Трамп раздавали конфеты подходившим к ним детям. К Трампу подошел мальчик в белом костюме, после чего американский лидер положил ему шоколадный батончик на цилиндрический маскарадный шлем. Таким образом глава Белого дома повторил свою завирусившуюся шутку шестилетней давности, когда он положил конфету на голову ребенка в костюме миньона.

«Трамп снова наносит удар!» — написали в Белом доме.

Ранее стало известно, что Трамп после недельного турне по Азии устроил с первой леди в Белом доме костюмированный праздник в честь Хеллоуина. Наряжаться в костюмы семья Трамп не стала.

