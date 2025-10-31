Трамп призвал к ядерному варианту прекращения шатдауна

Трамп призвал республиканцев к «ядерному варианту» прекращения шатдауна в США

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев к «ядерному варианту» прекращения шатдауна в Соединенных Штатах. Комментарий он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Теперь настало время для республиканцев разыграть свою "карту Трампа" и прибегнуть к так называемой "ядерной опции" — избавиться от филибастера, и избавиться от него сейчас!» — написал американский лидер.

Филибастер представляет собой традиционную для США тактику, используемую парламентским меньшинством для затягивания обсуждения законопроекта в Конгрессе. Обойти филибастер позволяет XX правило проведения заседаний в Сенате, также известное как «ядерная опция», — с его помощью можно завершить обсуждение простым большинством голосов вместо квалифицированного.

Ранее телеканал CBS сообщил, что США приблизились к абсолютному рекорду по длительности шатдауна. Американский Сенат объявил перерыв в работе 30 октября и не соберется до 3 ноября, тем самым продлив приостановку работы правительства до 34 дней.