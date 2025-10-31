Путешествия
17:09, 31 октября 2025Путешествия

Турист приехал в одну из самых опасных стран мира и спустя 24 часа был найден бездыханным

Daily Mail: Турист приехал в Белиз и спустя 24 часа был найден мертвым
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Андрей Бобровский / Wikimedia

Британский турист приехал в одну из самых опасных стран мира и спустя 24 часа был найден бездыханным при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет Daily Mail.

27 октября он заселился в отель Casa Vista на острове Ки-Колкер в Белизе. Менее чем через сутки его нашли бездыханным за территорией гостиницы. Сообщалось, что его обнаружили несколько постояльцев отеля, которые прибежали на громкий звук.

Найденного без сознания туриста госпитализировали. На его теле обнаружили многочисленные травмы — позже врачи сообщили, что из-за них мужчину не удалось спасти. В настоящее время полиция расследует дело, чтобы установить точные причины случившегося.

Ранее туристка отправилась в отпуск на остров Пхукет и не выжила. В один из вечеров она выпивала вместе с другим путешественником, а затем в номере приняла назначенные врачом медикаменты.

