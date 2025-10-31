Мир
22:13, 31 октября 2025Мир

США проведут тесты по ядерным испытаниям

Трамп заявил, что США проведут некоторые тесты по ядерным испытаниям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

США будут проводить «некоторые тесты», рассуждая о возможности проведения ядерных испытаний. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

Журналисты задали ему вопрос, планируется ли в буквальном смысле возобновить подземные ядерные испытания.

«Скоро вы все узнаете, но мы собираемся проводить некоторые тесты», — подчеркнул глава государства.

Ранее стало известно, что испытания ядерного оружия (ЯО) США могут состояться через несколько месяцев или лет. Сроки готовности к испытаниям зависят от того, какие боеприпасы и в каких условиях планируется взрывать.

