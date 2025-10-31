США проведут тесты по ядерным испытаниям

США будут проводить «некоторые тесты», рассуждая о возможности проведения ядерных испытаний. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости.
Журналисты задали ему вопрос, планируется ли в буквальном смысле возобновить подземные ядерные испытания.
«Скоро вы все узнаете, но мы собираемся проводить некоторые тесты», — подчеркнул глава государства.
Ранее стало известно, что испытания ядерного оружия (ЯО) США могут состояться через несколько месяцев или лет. Сроки готовности к испытаниям зависят от того, какие боеприпасы и в каких условиях планируется взрывать.