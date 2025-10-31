В Челябинске спасли застрявшую в колючей проволоке рысь

Рысь, запутавшуюся в колючей проволоке возле завода в Челябинске, спасли

В промзоне в окрестностях Челябинска нашли рысь, застрявшую в колючей проволоке. Об этом сообщает информационный портал 74.RU.

Хищница, по всей видимости, попыталась забраться на теплотрассу завода трубопроводной арматуры на улице Линейной, чтобы погреться, и оказалась в ловушке. Животное застряло в колючей проволоке между трубой и бетонным забором, где ее и обнаружили утром 31 октября. После звонка очевидцев специалисты городской службы спасения, Минэкологии и сотрудники зоопарка приняли решение использовать транквилизатор, чтобы погрузить рысь в сон и безопасно освободить из стальных пут.

Зверя планируют передать в зоопарк или в центр реабилитации — пока ее судьба не ясна. Представители природоохранного ведомства пообещали предоставить подробности о дальнейшей судьбе спасенного животного после завершения реабилитационных мероприятий.

