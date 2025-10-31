В Домодедово задержали заочно арестованную россиянку

В Домодедово задержали россиянку, находящуюся в международном розыске

В столичном аэропорту Домодедово задержали россиянку Алпият Абдулмуталибову, заочно арестованную в России и находящуюся в международном розыске по обвинению в участии в террористической организации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что Абдулмуталибовой предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 («Содействие террористической деятельности») и ч.2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. После задержания женщину этапируют в Дагестан, где возбуждено дело, и поместят в СИЗО-1.

Ранее сообщалось, что новое уголовное дело возбуждено против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова.