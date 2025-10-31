В Германии рассказали о ссоре Каллас и фон дер Ляйен

Die Welt: Кая Каллас потерпела поражение в борьбе с фон дер Ляйен за власть в ЕС

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен серьезно поссорились. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Уточняется, что Каллас потерпела поражение в борьбе за власть в аппарате Евросоюза.

Газета подчеркивает, что политик пыталась укрепить свою власть, предложив на должность ближайшего советника экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра. Однако Каллас не учла, что это вызовет недовольство фон дер Ляйен, так как Зельмайр, известный как один из наиболее влиятельных бывших чиновников Брюсселя, считается ярым критиком главы Еврокомиссии и, в том числе, одним из ее наиболее опасных политических оппонентов.

Ранее Каллас заявила, что новые антироссийские санкции США лишат Москву возможности продолжать конфликт на Украине.