Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:44, 31 октября 2025Интернет и СМИ

В Германии рассказали о ссоре Каллас и фон дер Ляйен

Die Welt: Кая Каллас потерпела поражение в борьбе с фон дер Ляйен за власть в ЕС
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен серьезно поссорились. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Уточняется, что Каллас потерпела поражение в борьбе за власть в аппарате Евросоюза.

Газета подчеркивает, что политик пыталась укрепить свою власть, предложив на должность ближайшего советника экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра. Однако Каллас не учла, что это вызовет недовольство фон дер Ляйен, так как Зельмайр, известный как один из наиболее влиятельных бывших чиновников Брюсселя, считается ярым критиком главы Еврокомиссии и, в том числе, одним из ее наиболее опасных политических оппонентов.

Ранее Каллас заявила, что новые антироссийские санкции США лишат Москву возможности продолжать конфликт на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в Днепропетровской области

    Обнаружен способ «отключить» воспаление при диабете

    Мужчины и женщины перечислили самые возбуждающие их вещи

    Россиянам рассказали о двухдневной рабочей неделе в декабре

    Трамп поставил под вопрос усиление санкций против России

    Новая дальнобойная бомба впервые прилетела по Днепропетровску

    В Германии рассказали о ссоре Каллас и фон дер Ляйен

    В России анонсировали бомбардировки Киева из Черниговской области

    Певица Жасмин рассказала о рождении долгожданного внука

    Горсовет Одессы признал утрату украинского гражданства экс-мэра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости