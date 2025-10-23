Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:44, 23 октября 2025Мир

Каллас назвала новые антироссийские санкции признаком силы США

Каллас: Санкции США лишат Россию возможности продолжать конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Новые антироссийские санкции США лишат Москву возможности продолжать конфликт на Украине. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступила верховный представитель верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Новые санкции США — важный признак силы. Вместе с нашим [ЕС ]19-м пакетом санкций мы лишаем Россию средств для финансирования», — сказала глава евродипломатии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала проект 19-го пакета антироссийских санкций, заявив, что ограничительные меры ЕС против России неэффективны и в первую очередь наносят ущерб самому объединению.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы главные последствия санкций США против российских нефтяных компаний

    Министр спорта обратился к МОК из-за действий Польши против российских пловцов

    В России призвали остановить создание новой госкомпании

    В столице Венгрии начался многотысячный «Марш мира» против военных планов ЕС

    Хакеры уничтожили чертежи украинских беспилотников

    В Британии арестовали троих человек по подозрению в работе на Россию

    Путин высказался о снижении рождаемости

    Путин назвал принятие одного решения частным делом каждого россиянина

    Главу российской госкорпорации арестовали после показаний бывшего топ-менеджера

    Сорока напала на женщину и повредила ей лицо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости