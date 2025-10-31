Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:33, 31 октября 2025Спорт

В Госдуме оценили награду провалившей допинг-тест немецкой лыжницы

Депутат Свищев фразой «мораль отсутствует» оценил награду лыжнице Виктории Карл
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Виктория Карл

Виктория Карл. Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что провалившая допинг-тест Виктория Карл была признана лучшей лыжницей Германии в 2025 году. Его слова приводит РИА Новости.

Свищев заявил, что новость его не удивила. «При таком внимании к нам, при том, что мы создали, пожалуй, лучшую антидопинговую систему в мире, где-то в Европе происходит вот такое. Мораль отсутствует совершенно. Как и безнаказанность», — заявил депутат.

25 июня Карл провалила допинг-тест, в ее пробе обнаружили кленбутерол. Спортсменка отказалась признавать вину, по ее словам, вещество попало в организм случайно вместе с сиропом от кашля. DSV встала на сторону спортсменки, а Национальное антидопинговое агентство Германии проводит расследование, которое пока не завершено.

Карл завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2022 в командном спринте. Она также является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые подробности наступления ВС России в Купянске

    Бесчинствующие в бомбоубежище российские подростки попали на видео

    Ребенка с уникальным свищем впервые увидели врачи в Подмосковье

    У российских подростков на «вписках» появился новый опасный тренд

    США попытались убедить еще одну страну отказаться от российской нефти

    В России заявили о неравенстве мужчин и женщин в туалетах

    В России появятся новые ограничения для неплательщиков алиментов

    Предсказаны дальнейшие действия ВСУ в Красноармейске

    Раскрыт план НАТО по сдерживанию России

    В Совфеде заявили об одной опасности после испытаний «Посейдона» и «Буревестника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости