В Госдуме оценили награду провалившей допинг-тест немецкой лыжницы

Депутат Свищев фразой «мораль отсутствует» оценил награду лыжнице Виктории Карл

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что провалившая допинг-тест Виктория Карл была признана лучшей лыжницей Германии в 2025 году. Его слова приводит РИА Новости.

Свищев заявил, что новость его не удивила. «При таком внимании к нам, при том, что мы создали, пожалуй, лучшую антидопинговую систему в мире, где-то в Европе происходит вот такое. Мораль отсутствует совершенно. Как и безнаказанность», — заявил депутат.

25 июня Карл провалила допинг-тест, в ее пробе обнаружили кленбутерол. Спортсменка отказалась признавать вину, по ее словам, вещество попало в организм случайно вместе с сиропом от кашля. DSV встала на сторону спортсменки, а Национальное антидопинговое агентство Германии проводит расследование, которое пока не завершено.

Карл завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2022 в командном спринте. Она также является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.