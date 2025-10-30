Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:52, 30 октября 2025Спорт

Провалившую допинг-тест лыжницу признали лучшей в Германии по итогам года

Провалившую допинг-тест лыжницу Карл признали лучшей в Германии в 2025 году
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Carl Sandin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Немка Виктория Карл признана лучшей лыжницей 2025 года в Германии. Об этом сообщается на сайте Немецкой ассоциации лыжных видов спорта (DSV).

Церемония награждения лауреатов премии прошла 29 октября. Лучшим лыжником Германи был признан Фридрих Мох.

25 июня Карл провалила допинг-тест, в ее пробе обнаружили кленбутерол. Спортсменка отказалась признавать вину, по ее словам, вещество попало в организм случайно вместе с сиропом от кашля. DSV встала на сторону спортсменки, а Национальное антидопинговое агентство Германии проводит расследование, которое пока не завершено.

Карл завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2022 в командном спринте. Она также является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин приказал пустить украинских и иностранных журналистов в «котлы» ВСУ. Минобороны сделало заявление

    Ольга Серябкина показала внешность без макияжа

    Доллар официально подорожал на рубль

    Wildberries задумала купить страховую компанию

    Tesla решила в десятый раз отозвать одну из своих машин

    Представитель РПЦ отреагировал на совет идти в церковь изменившим женам россиянам

    Россиянам подсказали простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю

    Захарова рассказала о попытках Запада использовать рычаги давления на Россию

    Пентагон приказал военным Нацгвардии США быть готовыми к подавлению беспорядков

    Российская пенсионерка развращала малолетнего внука при его отце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости