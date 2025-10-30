Провалившую допинг-тест лыжницу признали лучшей в Германии по итогам года

Провалившую допинг-тест лыжницу Карл признали лучшей в Германии в 2025 году

Немка Виктория Карл признана лучшей лыжницей 2025 года в Германии. Об этом сообщается на сайте Немецкой ассоциации лыжных видов спорта (DSV).

Церемония награждения лауреатов премии прошла 29 октября. Лучшим лыжником Германи был признан Фридрих Мох.

25 июня Карл провалила допинг-тест, в ее пробе обнаружили кленбутерол. Спортсменка отказалась признавать вину, по ее словам, вещество попало в организм случайно вместе с сиропом от кашля. DSV встала на сторону спортсменки, а Национальное антидопинговое агентство Германии проводит расследование, которое пока не завершено.

Карл завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2022 в командном спринте. Она также является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.