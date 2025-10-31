Интернет и СМИ
09:40, 31 октября 2025

В Китае удивились ответу Путина на санкции США против российских нефтяных компаний

NetEase: Путин провел две контратаки за три дня в ответ на санкции США
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин неожиданно ответил на санкции, введенные США против российских нефтяных компаний, что вызвало удивление в Китае. Об этом говорится в материале издания NetEase, эксклюзивный пересказ статьи приводит АБН24.

«В ответ на ужесточение санкций администрацией Трампа президент России Владимир Путин дважды в течение трех дней контратаковал», — отмечается в статье.

В материале уточнили, что под контратаками понимаются два заявления российского лидера — об успешных испытаниях ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон».

По мнению NetEase, факт того, что Путин дважды за несколько дней упомянул ядерное оружие, стал сигналом Соединенным Штатам и НАТО о том, что Россия готова решительно отвечать на вводимые против нее ограничения.

23 октября Министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний, в том числе против «Лукойла». Сообщалось, что ограничения также распространяются на все структуры, которые находятся под их контролем.

