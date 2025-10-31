В Кремле рассказали об ожидании от поездки Мишустина в Китай

Песков: Москва рассчитывает, что премьер РФ Мишустин будет принят Си Цзиньпином

Москва рассчитывает, что в ходе визита в Китай премьер-министр Михаил Мишустин будет принят председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля, говоря об ожидания российской стороны от визита премьера в Китай, отметил, что прием на высшем уровне — «взаимная традиция в отношениях двух стран». Он также отметил, что Россия придает большое значение предстоящей поездке Мишустина.

Песков также ответил на вопрос будет ли президент России Владимир Путин передавать с Мишустиным послание китайскому коллеге. «Вы знаете, что лидеры находятся в постоянном контакте, в прямом или в опосредованном», — прокомментировал пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Китай с визитом, который пройдет с 3 по 4 ноября. В ходе предстоящего визита премьера планируется рассмотреть актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Также в Ханчжоу у премьер-министра запланировано проведение тридцатой регулярной встречи глав правительств России и КНР с участием премьера Госсовета Китая Ли Цяна.