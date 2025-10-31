В Москве состоится благотворительный фестиваль в поддержку животных из приютов

В Москве 2 и 3 ноября состоится фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов

В воскресенье и понедельник, 2 и 3 ноября, на Хлебозаводе в Москве в 13-й раз состоится фестиваль WOOF. О событии в поддержку бездомных животных «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе фестиваля.

В России около 3,6 миллиона бездомных животных, в приютах при этом содержится более 170 тысяч. На фестивале будут представлены 300 собак и кошек, которым нужен дом. Все они полностью готовы к переезду в семью — у них имеются паспорта и прививки, а также животные стерилизованы и социализированы.

Фото: приют GetDoG

Благотворительный фонд «Ника» провел 12 фестивалей с 2016 года, за это время более тысячи животных нашли дом. По словам президента фонда Веры Митиной, с каждым годом все больше москвичей приходят за питомцем из приюта.

«Каждый фестиваль WOOF — это шанс для сотен животных и десятков семей. Собаки и кошки обретают дом, а люди находят верных и преданных друзей», — отметила она.

На фестивале будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов, куда можно будет принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты. Гостей также ждут розыгрыши и призы от партнеров, фотозона, творческие мастер-классы и консультации специалистов по уходу и воспитанию питомцев. Чтобы забрать животное домой, необходимо взять с собой паспорт. Фестиваль будет открыт с 11:00 до 19:00.

Ранее в Москве запустили сервис «Моспитомец» для подбора питомцев из приютов. Система позволяет фильтровать животных по различным параметрам и записываться на встречу с ними онлайн.