Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 31 октября 2025Россия

В Москве состоится благотворительный фестиваль в поддержку животных из приютов

В Москве 2 и 3 ноября состоится фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: приют GetDoG

В воскресенье и понедельник, 2 и 3 ноября, на Хлебозаводе в Москве в 13-й раз состоится фестиваль WOOF. О событии в поддержку бездомных животных «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе фестиваля.

В России около 3,6 миллиона бездомных животных, в приютах при этом содержится более 170 тысяч. На фестивале будут представлены 300 собак и кошек, которым нужен дом. Все они полностью готовы к переезду в семью — у них имеются паспорта и прививки, а также животные стерилизованы и социализированы.

Фото: приют GetDoG

Благотворительный фонд «Ника» провел 12 фестивалей с 2016 года, за это время более тысячи животных нашли дом. По словам президента фонда Веры Митиной, с каждым годом все больше москвичей приходят за питомцем из приюта.

«Каждый фестиваль WOOF — это шанс для сотен животных и десятков семей. Собаки и кошки обретают дом, а люди находят верных и преданных друзей», — отметила она.

На фестивале будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов, куда можно будет принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты. Гостей также ждут розыгрыши и призы от партнеров, фотозона, творческие мастер-классы и консультации специалистов по уходу и воспитанию питомцев. Чтобы забрать животное домой, необходимо взять с собой паспорт. Фестиваль будет открыт с 11:00 до 19:00.

Ранее в Москве запустили сервис «Моспитомец» для подбора питомцев из приютов. Система позволяет фильтровать животных по различным параметрам и записываться на встречу с ними онлайн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

    Получившего смертельное ранение россиянина за месяц не смогли эвакуировать с СВО

    Названа причина запрета на проезд электромобилей по Крымскому мосту

    Стало известно о подписании РПЛ многомиллиардного контракта с «Матч ТВ»

    В российском городе раскрыли крупные махинации с землей

    Россиян предупредили о неприятном последствии любви к мороженому и холодным напиткам

    Рост цен в Европе замедлился

    Сарик Андреасян признался в нежелании снимать кино

    Спецпредставитель Путина обратился с посланием к поджигателям войны

    Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости