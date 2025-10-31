В Польше допустили линчевание украинцев

Onet: Социолог Садура спрогнозировал расправы над украинцами в Польше

Отношение поляков к украинцам радикально меняется в худшую сторону и может привести к расправам. С таким заявлением порталу Onet выступил польский социолог Пшемыслав Садура.

«Неприязнь к украинцам может принять такую форму, что их начнут линчевать», — прогнозирует эксперт.

Садура отметил, что среди поляков становится популярным мнение, что приезжие украинцы, получающие соцвыплаты, разоряют Польшу, получая слишком легкий доступ к госуслугам.

В сентябре поляк выстрелил в румына из пневматического пистолета, приняв его за украинца.