Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:45, 31 октября 2025Культура

В райдере отравившегося Лепса нашли четыре литра алкоголя и сырые яйца

В райдере певца Григория Лепса нашли четыре литра элитного алкоголя и сырые яйца
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В райдере народного артиста России Григория Лепса нашли четыре литра элитного алкоголя, сырые яйца и качественную туалетную бумагу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как следует из райдера, который есть в распоряжении СМИ, звезда предпочитает летать бизнес-классом, передвигаться по городу на таких автомобилях, как Mercedes S 222-223, Mercedes GLS, BMW Series 7 или X7, Lexus LX или Lexus LS (не раньше 2020 года выпуска), с возможностью курения в салоне.

Жить певец готов в пятизвездочных отелях. Команде исполнителя должны предоставить билеты в экономе и проживание в обычных номерах, уточняет канал. «Суточные Лепса — 30 тысяч рублей, директора — 15 тысяч рублей, а команде — по 5 тысяч рублей. Гонорар артиста — 15 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, райдер певца включает требование о том, что в гримерке должен быть различный алкоголь — бутылка элитного французского вина и бутылка виски 12-летней выдержки. Также Лепс просит предоставить ему воду, еду и сырые куриные яйца для голоса. «Отдельное место — для врача-фониатра, ему платят 5 тысяч рублей за концерт», — пишет канал.

Ранее Григорий Лепс прокомментировал сообщения о проблемах со здоровьем в ходе выступления в Казани.

До этого сообщалось, что после концерта во Владивостоке 19 октября Лепс экстренно обратился за медицинской помощью с серьезным отравлением. Затем появилось видео со скандального выступления певца. На кадрах видно, как артист, шатаясь, ходит по сцене, курит, целует охранников в макушки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию в окруженном Красноармейске одним словом

    В России высказались о позиции Белоруссии в украинском конфликте

    Путин подписал указ о выплатах семьям разработчиков робототехники и РЭБ в ряде регионов

    В Раде рассказали о стратегии офиса Зеленского перед выборами

    Режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов ушел из жизни

    Названо место жительства брата короля Карла III после лишения титула

    Названы три условия для перехода на зимнюю резину

    Майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего российского завода

    P. Diddy перевели в тюрьму с менее строгим режимом

    Европа придумала для Китая необычный тариф

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости