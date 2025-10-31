Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:37, 31 октября 2025Россия

В России анонсировали бомбардировки Киева из Черниговской области

Сладков: ВС России смогут атаковать Киев из Черниговской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России смогут атаковать Киев из Черниговской области. Бомбардировки анонсировал военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Военкор отметил, что в Черниговской области отсутствует фортификационная линия обороны. Также Сладков заметил, что этот регион граничит с Киевской областью.

«Встает третий вопрос: бабушка, а зачем нам двигаться ближе к Киеву, это чтоб штурмовать его? Нет внучка, чтоб бить столицу Украины не дорогостоящими ракетами, а ФАБами с УМПК, то есть, дешевыми управляемыми авиационными бомбами», — написал Сладков.

Ранее глава Оболонской райадминистрации Кирилл Фесик сообщил, что восстановление объектов энергетики в Киеве займет около 10 лет. По его словам, Украина пока не смогла ликвидировать последствия российских ударов 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в Днепропетровской области

    Обнаружен способ «отключить» воспаление при диабете

    Мужчины и женщины перечислили самые возбуждающие их вещи

    Россиянам рассказали о двухдневной рабочей неделе в декабре

    Трамп поставил под вопрос усиление санкций против России

    Новая дальнобойная бомба впервые прилетела по Днепропетровску

    В Германии рассказали о ссоре Каллас и фон дер Ляйен

    В России анонсировали бомбардировки Киева из Черниговской области

    Певица Жасмин рассказала о рождении долгожданного внука

    Горсовет Одессы признал утрату украинского гражданства экс-мэра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости