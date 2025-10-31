В России анонсировали бомбардировки Киева из Черниговской области

Сладков: ВС России смогут атаковать Киев из Черниговской области

Вооруженные силы (ВС) России смогут атаковать Киев из Черниговской области. Бомбардировки анонсировал военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Военкор отметил, что в Черниговской области отсутствует фортификационная линия обороны. Также Сладков заметил, что этот регион граничит с Киевской областью.

«Встает третий вопрос: бабушка, а зачем нам двигаться ближе к Киеву, это чтоб штурмовать его? Нет внучка, чтоб бить столицу Украины не дорогостоящими ракетами, а ФАБами с УМПК, то есть, дешевыми управляемыми авиационными бомбами», — написал Сладков.

Ранее глава Оболонской райадминистрации Кирилл Фесик сообщил, что восстановление объектов энергетики в Киеве займет около 10 лет. По его словам, Украина пока не смогла ликвидировать последствия российских ударов 2022 года.