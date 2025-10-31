В России банк заблокировал счет участника СВО

Боец СВО пожаловался на блокировку банком его счета

Участник специальной военной операции (СВО) пожаловался на блокировку банком его счета. Жалобу военнослужащего разместил портал «Банки.ру».

Из сообщения мужчины усматривается, что это не первое его обращение с просьбой снять наложенные ограничения. Он указал, что сослуживцы переводят деньги на его карту для закупки некоего оборудования. «Подтверждение, что являюсь участником СВО тоже предоставлял», — добавил россиянин.

В ответе эксперт банка написал бойцу, что организация не ограничивает доступ к счету без причин. Вместе с тем он пообещал ускорить решение проблемы, с которой столкнулся солдат.

Ранее российский банк заблокировал счет мобилизованного бойца СВО. Для того чтобы снять ограничения, банк потребовал личного визита в офис с подтверждающими доход документами. Сам солдат заявил, что из-за блокировки остался без денег «за тысячи километров от дома».