В России банк заблокировал счет участника СВО

Боец СВО пожаловался на блокировку банком его счета
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Участник специальной военной операции (СВО) пожаловался на блокировку банком его счета. Жалобу военнослужащего разместил портал «Банки.ру».

Из сообщения мужчины усматривается, что это не первое его обращение с просьбой снять наложенные ограничения. Он указал, что сослуживцы переводят деньги на его карту для закупки некоего оборудования. «Подтверждение, что являюсь участником СВО тоже предоставлял», — добавил россиянин.

В ответе эксперт банка написал бойцу, что организация не ограничивает доступ к счету без причин. Вместе с тем он пообещал ускорить решение проблемы, с которой столкнулся солдат.

Ранее российский банк заблокировал счет мобилизованного бойца СВО. Для того чтобы снять ограничения, банк потребовал личного визита в офис с подтверждающими доход документами. Сам солдат заявил, что из-за блокировки остался без денег «за тысячи километров от дома».

