В России найден виновный в разрушении биатлонной трассы за миллиард рублей

Главного эксперта Татарстана оштрафовали из-за разрушенной биатлонной трассы

В разрушении биатлонной трассы за 1,25 миллиарда рублей признали виновным главного эксперта управления Госэкспертизы Республики Татарстан, ей назначили штраф в 70 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным издания, эксперт Лилиана Кузьмина одобрила водоотвод, не проведя должной проверки. В результате в 2022 году биатлонная трасса не выдержала осадков, что привело к ущербу в 7,1 миллиона рублей. Эксперт вины не признает, считая, что во всем виноваты взявшиеся за работу подрядчики. По ее словам, в проверке участвовали 13 человек, но обвиняемой стала лишь она.

Штраф Кузьмина платить отказывается и пообещала обжаловать решение суда в высшей инстанции.

Ранее МВД рассказало о самых популярных в России схемах по отмыванию денег.