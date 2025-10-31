Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:06, 31 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о позиции Белоруссии в украинском конфликте

Сенатор Карасин: Белоруссия заняла гибкую позицию по украинскому конфликту
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Белоруссия занимает гибкую позицию относительно украинского конфликта, но президент страны Александр Лукашенко всегда подчеркивает, что страна не готова принимать участие в этих мероприятиях, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин.

«Белоруссия — соседнее Украине государство, ведущее себя очень спокойно и предсказуемо. Также страна является членом ОДКБ, а еще у нас совместное государство, — напомнил сенатор. — И заявления Лукашенко относительно конфликта абсолютно правильны. Он наблюдает, следит, довольно часто высказывает критические замечания по поводу того или иного международного момента в украинском кризисе».

По словам Карасина, глава страны всегда подчеркивает, что Белоруссия не готова принимать участие в боевых действиях, но выражает заинтересованность в стабильности и отсутствии провокаций.

«Это, конечно, позиция гибкая. Но для Лукашенко важны стабильность и отсутствие провокаций в отношении Белоруссии со стороны других стран. А они нарастают и со стороны Украины, и со стороны Польши и других государств», — заметил политик.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет ввязываться в войну, если ее «не будут трогать». По его словам, в настоящее время в мире насчитывается более 50 конфликтов и Минск не желает участвовать еще в одном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию в окруженном Красноармейске одним словом

    Готовившего теракт на железной дороге Кубани застали дома и сняли на видео

    Лукашенко заявил о работе оппозиционера Романа Протасевича сотрудником разведки Белоруссии

    Си Цзиньпин завуалированно предостерег страны от поддержки США

    ЦБ предупредил об опасности быстрого снижения ключевой ставки

    Стало известно о планах Обамы по борьбе с Трампом

    Российского робота с «Елками» назвали недорогой альтернативой ЗРК

    В Раде заявили о катастрофе на Украине

    В России высказались о позиции Белоруссии в украинском конфликте

    Путин подписал указ о выплатах семьям разработчиков робототехники и РЭБ в ряде регионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости