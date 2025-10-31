В России высказались о позиции Белоруссии в украинском конфликте

Сенатор Карасин: Белоруссия заняла гибкую позицию по украинскому конфликту

Белоруссия занимает гибкую позицию относительно украинского конфликта, но президент страны Александр Лукашенко всегда подчеркивает, что страна не готова принимать участие в этих мероприятиях, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин.

«Белоруссия — соседнее Украине государство, ведущее себя очень спокойно и предсказуемо. Также страна является членом ОДКБ, а еще у нас совместное государство, — напомнил сенатор. — И заявления Лукашенко относительно конфликта абсолютно правильны. Он наблюдает, следит, довольно часто высказывает критические замечания по поводу того или иного международного момента в украинском кризисе».

По словам Карасина, глава страны всегда подчеркивает, что Белоруссия не готова принимать участие в боевых действиях, но выражает заинтересованность в стабильности и отсутствии провокаций.

«Это, конечно, позиция гибкая. Но для Лукашенко важны стабильность и отсутствие провокаций в отношении Белоруссии со стороны других стран. А они нарастают и со стороны Украины, и со стороны Польши и других государств», — заметил политик.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет ввязываться в войну, если ее «не будут трогать». По его словам, в настоящее время в мире насчитывается более 50 конфликтов и Минск не желает участвовать еще в одном.