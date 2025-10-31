Россия
12:29, 31 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили возможность встречи Трампа и Путина в ближайшее время

Депутат Чепа: Можно ожидать встречу Путина и Трампа в ближайшем будущем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Встреча глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться в ближайшем будущем, но важна конкретика, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Вероятность трудно оценивать. Знаете, как меняется все быстро. Даже настроение у Трампа меняется постоянно. Я могу однозначно ответить: как только будет готова конкретика, то встреча состоится. (…) Многое зависит от работы помощников и окружения президентов. Можем ожидать, что она должна состояться в ближайшем будущем», — сказал Чепа.

Отвечая на вопрос о вероятности встречи в ближайшие месяцы, он пришел к выводу, что саммит лидеров возможен и раньше. Депутат отметил, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не хотят встречаться безрезультатно и требуют конкретики.

23 октября Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. По словам президента, у него сложилось впечатление, что он «не сможет достичь нужной цели», однако глава США не стал отвергать возможность встречи в будущем.

После этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что решение о встрече двух лидеров будет принято после подготовки ее содержания. «Что касается сроков и места встречи, безусловно, Будапешт прозвучал в публичной плоскости. Но мы говорили с первого дня, что главное — это содержание», — добавил дипломат.

