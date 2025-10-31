В России вынесли первый приговор коллектору

В Краснодаре вынесли первый в России приговор коллектору, его оштрафовали

В Краснодаре суд оштрафовал на 300 тысяч рублей 38-летнего коллектора по делу о незаконном возврате долгов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение в полицию директора предприятия из Оренбурга. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и, представившись специалистом по взысканию просроченной задолженности, заявил, что один из сотрудников организации является должником. Тот якобы указал в качестве поручителя своего руководителя.

После этого звонивший стал требовать вернуть деньги и угрожать жизни.

Личность коллектора установили. Им оказался житель Краснодара. Во время обысков у него изъяли телефон и сим-карты.

По данным Волк, этот приговор стал первым в России по статье о незаконном осуществлении деятельности по возврату задолженности физических лиц.

