В России запретили мемы с осквернением Корана

В Москве суд запретил мемы с осквернением Корана

Преображенский районный суд Москвы запретил мемы с осквернением Корана. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Запрещенные к распространению материалы были выявлены в ходе прокурорской проверки, уточняет канал. Речь идет, в частности, об изображении, на котором священная для мусульман книга показана лежащей в унитазе.

Суд установил, что изображения подрывают духовно-нравственные ценности. Доступ к материалам был заблокирован.

Ранее в России признали незаконными объявления о сдаче жилья исключительно мусульманам. При этом фактически арендодателю нельзя запретить сдавать жилье по своему усмотрению, если речь идет о частно-правовых отношениях.