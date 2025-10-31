Сенатор Пушков: ЕС не готов принять Украину из-за страха непрошенной конкуренции

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Европейский союз (ЕС) не готов принять Украину в свой состав из-за страха непрошенной конкуренции на внутреннем рынке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Новое торговое соглашение между Украиной и ЕС сохраняет принцип защиты внутреннего рынка стран ЕС, начиная с Польши, от дешевых украинских сельхозтоваров (...) Если исходить из этого, то непохоже, чтобы в ЕС были готовы принять Украину в свой состав — не на словах, а на деле», — заявил сенатор.

Ранее депутат Верховной Рады Максим Бужанский заявил, что бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба фактически признал готовность Киева пожертвовать украинскими фермерами ради вступления в Европейский союз. Он сообщил, что Кулеба назвал два условия для членства Украины в объединении, одним их которых является контроль Евросоюза со стороны Франции и Германии.