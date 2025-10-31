Аналитик Риттер заявил о стойкости России в вопросе урегулирования на Украине

Военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Россия не проиграет в конфликте на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Риттер подчеркнул, что Россия проявляет стойкость в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, принимая политические решения, Москва не действует спонтанно.

«Россияне признают, что без стратегического ядерного сдерживания война на Украине была бы совершенно другой, а именно с масштабным участием НАТО. И единственное, что сейчас удерживает НАТО, — это заявления России о том, что этот конфликт имеет для нее экзистенциальное значение», — сказал аналитик.

Ранее Риттер заявил, что украинский конфликт закончится на условиях России. По его мнению, на данный момент Москва продолжает доминировать на земле.