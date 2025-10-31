Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:00, 31 октября 2025Мир

В США исключили проигрыш России в конфликте на Украине

Аналитик Риттер заявил о стойкости России в вопросе урегулирования на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Россия не проиграет в конфликте на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Риттер подчеркнул, что Россия проявляет стойкость в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, принимая политические решения, Москва не действует спонтанно.

«Россияне признают, что без стратегического ядерного сдерживания война на Украине была бы совершенно другой, а именно с масштабным участием НАТО. И единственное, что сейчас удерживает НАТО, — это заявления России о том, что этот конфликт имеет для нее экзистенциальное значение», — сказал аналитик.

Ранее Риттер заявил, что украинский конфликт закончится на условиях России. По его мнению, на данный момент Москва продолжает доминировать на земле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США

    США проведут тесты по ядерным испытаниям

    В США заявили об усилении антипатии к Украине и Зеленскому среди сторонников MAGA

    Протасевич ответил на вопрос о работе в белорусской разведке

    Орбан высказался о поддержке Украины Евросоюзом

    ЦСКА победил «Пари НН» в матче РПЛ

    В США исключили проигрыш России в конфликте на Украине

    Посол заявил о еще не увиденном Россией европейском плане урегулирования на Украине

    Кипрский журналист заявил о противоречиях в словах Зеленского по Красноармейску

    Украинка с самыми большими щеками в мире снялась топлес в честь Хеллоуина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости