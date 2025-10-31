Важность финансирования Украины Европой оценили

Economist: Деньги у Киева при остановке финансирования ЕС закончатся в феврале

После прихода к власти президента США Дональда Трампа Украина лишилась одного из источников финансирования бюджета, а второй — внутренние заимствования — постепенно иссякает естественным образом. Об этом говорится в материале журнала The Economist.

Такая ситуация делает финансирование со стороны Евросоюза более важным, без него деньги у Киева могут закончиться уже к концу февраля, то есть к началу пятого года конфликта.

По оценке издания, к концу 2025 года оборонные расходы Украины с учетом поставок вооружений западными партнерами достигнут 360 миллиардов долларов, из которых 100-110 миллиардов приходится на текущий год.

До этого журнал предположил, что в 2026-2029 году на боевые действия стране необходимы почти 400 миллиардов долларов как в виде прямого финансирования, так и поставок вооружений. Такая сумма позволит стране поддерживать экономику и вооружаться.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск выразил уверенность, что Киеву хватит средств на ведение боевых действий еще в течение двух-трех лет. В то же время он выражал надежду, что конфликт не растянется на десятилетие.

