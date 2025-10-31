Бывший СССР
Военкоры опровергли сообщения о попытках ВСУ контратаковать у Покровска

«Военкоры Русской Весны» опровергли сообщения о контратаке ВСУ у Покровска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Обозреватели Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» обратили внимание на сообщение репортера издания The Economist Оливера Кэррола о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать у Красноармейска (украинское название Покровск), и опровергли его.

Западный журналист утверждает, что вертолеты Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и силы специальных операций (ССО) якобы высадились непосредственно в районах, которые находятся под заявленным контролем России, чтобы восстановить линии снабжения.

Военкоры отметили, что кадры удалось геолоцировать, они сняты западнее Покровска в поле, кроме того, неясно, когда было записано видео. По мнению российских журналистов, подобные заявления и кадры являются фейками, призванными успокоить украинскую общественность.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что президент страны Владимир Зеленский бросил группировки ВСУ в окруженных Красноармейске и Купянске. Он добавил, что такое решение было принято Зеленским, чтобы продемонстрировать способность Киева удерживать позиции на фоне подготовки мирного плана странами Европы.

