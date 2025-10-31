Забота о себе
Врач рассказала об отличающих туберкулез от простого кашля ранних симптомах

Врач Пивоварова: Туберкулез нередко путают с обычной простудой
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Ранние симптомы туберкулеза можно спутать с проявлениями обычной простуды, однако у этого коварного заболевания есть свои особенности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова.

Терапевт рассказала, что к характерным симптомам туберкулеза относятся повышенная потливость по ночам, даже если в комнате не жарко, постепенная потеря веса без видимых причин, а также незначительное повышение температуры — обычно до 37,2–37,5 °C, которое держится неделями. Эти признаки, помимо кашля, нередко путают с проявлениями обычной простуды, добавила врач.

«Однако при ОРВИ или ОРЗ температура и кашель проходят за 5-7 дней, тогда как при туберкулезе симптомы сохраняются долгое время — недели или даже месяцы, а самочувствие постепенно ухудшается. Кашель при туберкулезе может быть влажным, иногда с прожилками крови в мокроте», — предупредила Пивоварова.

Медик указала, что при появлении затяжного кашля, повышенной температуры или ночной потливости важно сразу обратиться к терапевту. Врач может назначить флюорографию или рентген грудной клетки, чтобы увидеть изменения в легких — они появляются уже на начальных стадиях болезни, а также направить на анализ мокроты. Пивоварова напомнила, что болезнь полностью излечима, но при условии полного соблюдения схемы лечения.

Ранее терапевт Ольга Сухарева опровергла популярный миф об ОРВИ и сквозняке. По ее словам, сквозняк не может вызвать простуду, так как причиной ОРВИ являются вирусы и бактерии.

