Врачи предупредили о серьезной опасности кабачков

Врач Марино: Горькие кабачки содержат вызывающий отравление опасный токсин

Кабачки могут вызывать токсическое отравление, которое приводит к тошноте, диарее и даже к летальному исходу. Об этой серьезной опасности овощей предупредила врач неотложной медицины и психиатрии Райан Марино в разговоре с изданием Health.

Марино отметила, что опасность представляют только кабачки с горьким вкусом. По ее словам, такие плоды содержат высокие дозы кукурбитацинов. «Это органические вещества, которые используются для лечения воспалений, рака, диабета второго типа, но они опасны при употреблении в пищу», — заявила она.

Эксперт указала, чтобы отравиться, достаточно съесть совсем немного токсина. По ее словам, первые симптомы появляются через несколько часов или минут после употребления. Они включают повреждение слизистой оболочки желудка, сильную рвоту, диарею и кровотечение. Также иногда могут возникнуть повреждения сосудов.

Эксперт рассказала, что в большинстве случаев отравление токсинами из кабачков протекает сравнительно легко, но иногда имеет тяжелые последствия, вплоть до летального исхода. Тем не менее Марино призвала не отказываться от кабачков, так как в них содержится огромное количество полезных для человека веществ. Но она посоветовала, прежде чем готовить, пробовать овощи на вкус.

