Выдававший паспорта ворам в законе российский полицейский получил новый срок

В Москве суд приговорил к 14 годам экс-начальника ОМВД Позднякова

В Москве суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего начальника отдела миграционной службы столичного МВД Александра Позднякова, который незаконно выдавал паспорта иностранцам и даже ворам в законе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Бывшего силовика также оштрафовали. Его признали виновным по четырем статьям, среди которых 322.1 («Организация незаконной миграции») и 290 («Получение взятки») УК РФ. Ранее Поздняков уже был судим за превышение должностных полномочий и незаконную выдачу российских паспортов, однако тогда его приговорили к принудительным работам и удержанию 15 процентов от зарплаты.

По данным «МК», одним из тех, кому осужденный незаконно выдал российский паспорт, был находившийся в федеральном розыске вор в законе Гилани Алиев, известный как Гилани Седой. Из-за помощи правоохранителя преступник смог скрыться в Турции. Когда Поздняков был задержан, выяснилось, что он выдавал паспорта и другим иностранцам.

На скамье подсудимых оказались два его соучастника — Елена Смирнова, работавшая ведущим техником ОВМ ОМВД России, и пособник Мубариз Гурбанов. Смирнову и Гурбанова приговорили к 12 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудник полиции организовал заработок на российских паспортах.