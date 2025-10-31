Взятие Красноармейска назвали делом времени

ВС России смогли продвинуться на западе Красноармейска

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации смогли продвинуться на западе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри», назвав взятие города делом времени.

«По данным «Иди и смотри», Российская армия ведет бои в западной части Покровска. (...) При этом сам Покровск находится в оперативном окружении ВС РФ», — указано в сообщении.

Отмечается, что все пути снабжения находящейся в городе украинской группировки простреливаются Российской армией.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной заявил, что ситуация в Димитрове (украинское название — Мирноград) под Красноармейском ухудшается для украинских войск.