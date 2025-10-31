Из жизни
19:28, 31 октября 2025Из жизни

Яркую вспышку и пожар на атомной электростанции сняли на видео

Пожар и яркую вспышку на атомной электростанции в США сняли на видео
Олег Парамонов
Олег Парамонов

На атомной электростанции Susquehanna Stream в американском штате Пенсильвания произошла автоматическая остановка одного из двух реакторов. Об этом сообщает издание Pennsylvania Capital-Star.

Инцидент произошел во время заполнения резервуара с водородом. Облако горючего газа воспламенилось, что привело к пожару и автоматической остановке энергоблока.

Пожарные, отправленные на место происшествия, выложили видео, снятое на пути к станции. На опубликованных кадрах видна продолжительная яркая вспышка на фоне клубов дыма или пара.

Пресс-секретарь компании Talen Energy, управляющей АЭС, заявила, что работа электростанции восстановлена и продолжается в штатном режиме. По ее словам, никто не пострадал и произошедшее не представляет угрозы ни для сотрудников, ни для окружающих.

Ранее сообщалось, что в Канаде пожарный чудом выжил после нападения медведицы. Пожарный отбивался от нее специальным топором с киркой, пока на помощь не подоспели коллеги с бензопилами.

