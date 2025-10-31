Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:55, 31 октября 2025Силовые структуры

Защита блогера Аяза Шабутдинова сделала заявление

Защита блогера Аяза Шабутдинова назвала приговор суровым
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Защита блогера Аяза Шабутдинова, которого осудили на семь лет, назвала приговор суровым. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам адвоката блогера, тот сотрудничал со следствием, признал вину в полном объеме, публично раскаялся в преступлении и выплатил деньги потерпевшим. Также у него есть двое детей, что является смягчающим обстоятельством. Защита Шабутдинова и он сам надеялись на более мягкое наказание.

Ранее сообщалось, что в Москве суд признал блогера виновным в 113 эпизодах мошенничества. Ущерб по его делу превысил 57 миллионов рублей. На оглашении приговора Шабутдинов пришел в суд с книгой Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы»

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию в окруженном Красноармейске одним словом

    В России высказались о позиции Белоруссии в украинском конфликте

    Путин подписал указ о выплатах семьям разработчиков робототехники и РЭБ в ряде регионов

    В Раде рассказали о стратегии офиса Зеленского перед выборами

    Режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов ушел из жизни

    Названо место жительства брата короля Карла III после лишения титула

    Названы три условия для перехода на зимнюю резину

    Майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего российского завода

    P. Diddy перевели в тюрьму с менее строгим режимом

    Европа придумала для Китая необычный тариф

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости