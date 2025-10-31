Защита блогера Аяза Шабутдинова сделала заявление

Защита блогера Аяза Шабутдинова, которого осудили на семь лет, назвала приговор суровым. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам адвоката блогера, тот сотрудничал со следствием, признал вину в полном объеме, публично раскаялся в преступлении и выплатил деньги потерпевшим. Также у него есть двое детей, что является смягчающим обстоятельством. Защита Шабутдинова и он сам надеялись на более мягкое наказание.
Ранее сообщалось, что в Москве суд признал блогера виновным в 113 эпизодах мошенничества. Ущерб по его делу превысил 57 миллионов рублей. На оглашении приговора Шабутдинов пришел в суд с книгой Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы»