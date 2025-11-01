Силовые структуры
Афера с фанерами и досками принесла россиянам более 60 миллионов рублей

Полиция задержала 5 подозреваемых в аферах на 60 млн рублей на кредитах на дома
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ken Schulze / Shutterstock / Fotodom

Полиция задержала пятерых подозреваемых в аферах на 60 миллионов рублей на ипотечных кредитах на строительство домов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Организатора группы арестовали, четверых сообщников оставили под подпиской о невыезде.

По версии следствия, злоумышленники использовали государственную программу для хищения денег. Они находили подставных лиц и подавали от их имени заявки на ипотеку для строительства жилья. В анкетах указывались ложные данные о доходах и трудоустройстве заемщиков. После одобрения кредитов мошенники предоставляли банку фиктивные отчеты о проделанной работе с фотографиями якобы построенных домов.

В реальности на участках возводились лишь бутафорские сооружения из фанеры и досок с пластиковой отделкой под кирпич. Эти конструкции не имели коммуникаций и были непригодны для жилья. Фактические затраты на такие «стройки» составляли незначительную часть от полученных кредитов, основная сумма которых похищалась. Ущерб от их действий превысил 60 миллионов рублей.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал председателя совета директоров обанкротившегося банка «Гарант-инвест» и президента ФПК «Гарант-инвест» Алексея Панфилова, его бывших заместителей Наталью Синельщикову и Олега Сорокина, бывшего председателя правления банка Игоря Касьянова, главного бухгалтера Наталью Багдашкину, которые проходят по уголовному делу о махинациях.

