Топ-менеджерам российского банка вменили ущерб в семь миллиардов рублей

Суд Москвы арестовал топ-менеджеров банка «Гарант-инвест» за ущерб в 7 млрд руб.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал председателя совета директоров обанкротившегося банка «Гарант-инвест» и президента ФПК «Гарант-инвест» Алексея Панфилова, его бывших заместителей Наталью Синельщикову и Олега Сорокина, бывшего председателя правления банка Игоря Касьянова, главного бухгалтера Наталью Багдашкину, которые проходят по уголовному делу о махинациях. Об этом сообщает ТАСС.

Топ-менеджерам кредитной организации вменяют ущерб в размере семи миллиардов рублей. Им предъявлено обвинение в мошенничестве и фальсификации финансовых документов. По данным следствия, с 2021 по 2024 год руководство «Гарант-инвест» отправляло в Банк России фальшивые отчетности о своей деятельности, чтобы сохранить лицензию банка. Также имелись случаи вывода 55 миллионов рублей под видом операций клиентов банка.

Синельщикова, Панфилов и Багдашкина частично признали вину. Они находятся под домашним арестом. Сорокин и Касьянов отправлены в СИЗО, свою вину они отвергают.

В феврале Арбитражный суд города Москвы по иску ЦБ РФ признал банк «Гарант-Инвест» банкротом.