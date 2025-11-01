Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:03, 1 ноября 2025Силовые структуры

Топ-менеджерам российского банка вменили ущерб в семь миллиардов рублей

Суд Москвы арестовал топ-менеджеров банка «Гарант-инвест» за ущерб в 7 млрд руб.
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы арестовал председателя совета директоров обанкротившегося банка «Гарант-инвест» и президента ФПК «Гарант-инвест» Алексея Панфилова, его бывших заместителей Наталью Синельщикову и Олега Сорокина, бывшего председателя правления банка Игоря Касьянова, главного бухгалтера Наталью Багдашкину, которые проходят по уголовному делу о махинациях. Об этом сообщает ТАСС.

Топ-менеджерам кредитной организации вменяют ущерб в размере семи миллиардов рублей. Им предъявлено обвинение в мошенничестве и фальсификации финансовых документов. По данным следствия, с 2021 по 2024 год руководство «Гарант-инвест» отправляло в Банк России фальшивые отчетности о своей деятельности, чтобы сохранить лицензию банка. Также имелись случаи вывода 55 миллионов рублей под видом операций клиентов банка.

Синельщикова, Панфилов и Багдашкина частично признали вину. Они находятся под домашним арестом. Сорокин и Касьянов отправлены в СИЗО, свою вину они отвергают.

В феврале Арбитражный суд города Москвы по иску ЦБ РФ признал банк «Гарант-Инвест» банкротом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали о попавших в окружение офицерах НАТО

    Рыболовы поймали тунца рекордных размеров и тут же продали за 210 тысяч рублей

    Маркетплейсы отреагировали на претензии Набиуллиной к скидкам на площадках

    Дуров снялся полуобнаженным в костюме гладиатора

    Россиянам захотели запретить вписывать детей в старые загранпаспорта

    Российский школьник попался при поджоге полицейских машин

    В России из цыганского поселка увезли в военкомат десятки человек

    Известный российский винодел заразился бешенством во время сна

    Каллас выступила с обвинением в адрес Китая

    Ироничная записка российских военных для дрона ВСУ попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости