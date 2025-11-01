Россия
15:32, 1 ноября 2025Россия

Высокопоставленный ахматовец показал фото тела бойца ВСУ и задал подписчикам вопрос

Командир «Ахмата» Аид опубликовал фото тела бойца ВСУ и предложил вернуть его
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид показал фото тела бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обратился к подписчикам с вопросом о дальнейшей судьбе останков противника. Запись опубликована в Telegram-канале военнослужащего.

Аид, предположительно, пошутил, что кто-то мог потерять это тело, и предложил вернуть его. «Кто потерял? Скажите — верну», — задал вопрос он. Контактов для связи военный не оставил.

На фото, которое опубликовал высокопоставленный ахматовец, видно тело в военной форме и со следами ранений. На плече армейской куртки заметен маленький шеврон с украинским флагом. Где именно были обнаружены останки, не уточняется.

Ранее сообщалось, что военные из «Ахмата» взорвали черный полиэтиленовый мешок с бойцами ВСУ и сняли это на видео.

    Все новости