Аналитик Меркурис заявил о неспособности ВСУ сопротивляться наступлению ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли способность сопротивляться наступательным действиям ВС России на линии фронта. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис сообщил, что украинский фронт достиг обвала, поскольку со стороны ВСУ нет сопротивления. «Когда русские идут, они [бойцы ВСУ], очевидно, быстро отступают», — подчеркнул он.

Ранее Меркурис призвал США заключить договор с Россией вместо ядерных испытаний. В свою очередь, обозреватель Джузеппе Масала оценил возможность заключения нового договора между Москвой и Вашингтоном. По его словам, Соединенные Штаты никогда не признают преимущество России в этой сфере.