Аналитик Меркурис: США должны заключить договор с РФ вместо ядерных испытаний

После того как российский президент Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник», Соединенные Штаты должны были начать переговоры с Москвой, а не принимать решения по ядерному оружию. С таким заявлением выступил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Ответ США был не таким, какой я бы посоветовал: встретиться с русскими, провести переговоры, продлить договор СНВ-3 и посмотреть, в чем можно убедить русских», — отметил эксперт.

Вместо этого глава Штатов Дональд Трамп принял решение возобновить ядерные испытания. Это не окажет никакого влияния на Россию, стране удалось достичь технологического прорыва, добавил Меркурис.

26 октября Путин рассказал, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой успешно завершены. Он отметил, что это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире».

Спустя два дня президент проинформировал о проведении испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон».

В свою очередь, обозреватель Джузеппе Масала оценил возможность заключения нового договора между Москвой и Вашингтоном. По его словам, пусть Соединенные Штаты и осознают преимущество РФ в этой сфере, они никогда не признают этого.