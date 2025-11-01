Android оказалась безопаснее iOS

Google: Пользователи Android реже получают сообщения мошенников, чем на iOS

В корпорации Google провели исследование и выяснили, что пользователи Android лучше защищены от мошенничества, чем iOS. Об этом говорится в отчете, опубликованном в блоге Google.

Исследование провели совместно с компанией YouGov, в его рамках было опрошено 5000 пользователей смартфонов из США, Индии и Бразилии. Оказалось, что владельцы телефонов на iOS на 65 процентов чаще, чем пользователи Android, сообщают о получении трех или более мошеннических SMS-сообщений в неделю. При этом пользователи Android на 58 процентов чаще признавались, что вообще не получили SMS от мошенников.

Также пользователи Android на 20 процентов чаще пользователей iOS описывали систему защиты свох устройств как «очень эффективную» или «чрезвычайно эффективную». На основе этой информации в Google заявили, что операционная система (ОС) Android безопаснее, чем iOS — если рассматривать вопрос защиты от вредоносного спама.

Специалисты Google подчеркнули, что Android отличается надежным уровнем фильтрации телефонных вызовов, функцией обнаружения мошенничества и аутентификацией с предупреждением о мошенничестве в режиме реального времени.

Ранее стало известно, что в экосистеме Android нашли вирус, способный воровать деньги из банковских приложений пользователей. Им управляют удаленные операторы, которые используют задержку в 0,3-3 секунды между действиями — чтобы его не раскрыли антивирусы.