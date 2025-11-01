Экономика
11:51, 1 ноября 2025Экономика

Автопрому Германии предрекли массовые сокращения

Bild: В автомобильной промышленности Германии могут сократить 200 тысяч рабочих
Вячеслав Агапов

Фото: Pavel Golovkin / Pool / Reuters

В автомобильной промышленности Германии могут сократить 200 тысяч рабочих. Массовые увольнения предрекли в местной газете Bild.

Увольнения ждут отрасль из-за слабых квартальных показателей Mercedes-Benz и Volkswagen. Главная причина, отмечает эксперт в отрасли Фердинанд Дуденхоффер, в большом количестве выходных пособий сотрудникам и дорогой рабочей силе. По его словам, из-за нерентабельности страна может потерять около 200 тысяч рабочих мест у автопроизводителей, поставщиков и в машиностроении.

По словам эксперта исследовательского института центра автомобильного менеджмента Штефана Братцеля, на немецкий экспорт давят пошлины США. Производство в Германии и без того слишком дорогое, поэтому включить тарифы, установленные президентом Дональдом Трампом, мотивируя их высоким качеством машин, уже нельзя.

По итогам первых девяти месяцев 2025 года прибыль ушедшего с российского рынка немецкого концерна Mercedes-Benz упала вдвое год к году. За отчетный период суммарная прибыль автогиганта составила 3,87 миллиарда евро. Для сравнения: по итогам первых трех кварталов прошлого года показатель находился на уровне в 7,8 миллиарда. В качестве главных причин назвали негативное влияние импортных пошлин, введенных властями США, заметное падение спроса на автомобили на ключевых рынках сбыта (Соединенные Штаты, Евросоюз и Китай) и расходы на повышение эффективности производственных процессов.

