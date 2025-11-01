Бикович заявил о шизофрении у современных женщин

Актер Бикович призвал женщин сделать выбор между феминизмом и ролью принцессы

Сербский и российский актер театра и кино, звезда фильма «Холоп» Милош Бикович высказался о свободе женщин. На тему феминизма он порассуждал в интервью журналистке Мадонне Мур.

Артист усомнился в свободе женщин, вынужденных много работать, заниматься домом и детьми, а также поддерживать физическую форму и вести активную социальную жизнь. Он также указал на несоответствие природы женщин и того, о чем им пишут в журналах. «Она говорит: "Ты мне не будешь приказывать". С другой стороны, часть ее натуры говорит: "Как я люблю, когда он знает, чего хочет". И она находится в такой шизофрении, думая, что она свободна. А это не свобода», — считает актер.

Милош добавил, что не против договариваться с женщиной, но считает важным отсутствие подобного противоречия между истинными желаниями и поведением. «Стандарты должны быть одни. Нельзя сегодня быть феминисткой, завтра быть принцессой, которая нуждается в защите», — пояснил он.

Ранее Бикович рассказал о воспитании сына. Он признался, что сам видел отца реже, чем хотелось бы, поэтому старается проводить со своим первенцем больше времени и считает это главной родительской миссией.