Милош Бикович рассказал о воспитании сына

Актер Милош Бикович признался, что старается проводить с сыном больше времени
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сербский и российский актер театра и кино, звезда фильма «Холоп» Милош Бикович рассказал о воспитании сына. Тему отцовства артист затронул в интервью журналистке Мадонне Мур.

Бикович признался, что сам видел отца реже, чем хотелось бы, поскольку его родители были разведены. По словам актера, он хотел бы для своего ребенка другой судьбы и считает это своей основной родительской миссией.

«Я стараюсь больше быть с ним, чем мой отец был со мной, потому что мне не хватало отца», — поделился Бикович.

В сентябре 2023 года Бикович опубликовал фотографию с возлюбленной Иваной Малич и объявил, что они скоро станут родителями. Актер признался, что раскрыть секрет раньше времени его вынудили папарацци. О появлении на свет первенца супруги сообщили в начале января 2024 года.

