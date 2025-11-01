Депутат Чепа одобрил формирование антиукраинского блока в ЕС

Инициатива о формировании антиукраинского блока в Европейском союзе (ЕС) появилась не на пустом месте, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Венгрия, Словакия и Чехия могут совместно выступить против инициатив ЕС по поддержке Украины. Об этом заявил замглавы правящей словацкой партии Smer Любош Блаха.

«Нет согласия в Евросоюзе, и прекрасно многие страны понимают и на себе давно ощущают, что и действие санкций, и результаты поддержки Украины в этом конфликте, и сама организация этого конфликта приводит к печальным экономическим последствиям во многих странах. Поэтому есть вопросы, с которыми не согласны гораздо больше стран, чем три, но, может быть, не так консолидировано они выступают, но недовольство растет, и это очень хорошо, что в каком-то центре будет происходить консолидация ряда вопросов по несогласию с позицией руководства Евросоюза», — поделился депутат.

Ранее издание Politico сообщило о желании венгерских властей во главе с премьером Виктором Орбаном создать в Евросоюзе альянс стран, скептически настроенных по отношению к Украине. Уточняется, что Будапешт хочет объединить усилия с избранным премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и премьером Словакии Робертом Фицо.

