В Европе поддержали идею антиукраинского блока трех стран ЕС

Блаха: Венгрия, Словакия и Чехия могут выступить против инициатив ЕС по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Венгрия, Словакия и Чехия могут совместно выступить против инициатив Европейского союза (ЕС) по поддержке Украины. Об этом заявил замглавы правящей словацкой партии Smer Любош Блаха, передают «Известия».

«Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны. Несмотря на то что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведет нас всех к войне, упадку и хаосу», — сказал политик.

По его словам, власти Венгрии, Словакии и Чехии понимают, что политика руководства ЕС является вредной и антиевропейской и поэтому предпринимают усилия для того, чтобы всеми возможными способами защититься от ее последствий.

Ранее издание Politico сообщило о желании венгерских властей во главе с премьером Виктором Орбаном создать в Евросоюзе альянс стран, скептически настроенных по отношению к Украине. Уточняется, что Будапешт хочет объединить усилия с избранным премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и премьером Словакии Робертом Фицо.

