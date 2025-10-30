Мир
18:10, 30 октября 2025

Захарова оценила идею создания альянса скептически настроенных к Украине стран Европы

Захарова поддержала идею альянса скептически настроенных к Украине стран Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Россия выражает благодарность за любые инициативы, нацеленные на выход из украинского кризиса, а не его усугубление. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя идею властей Венгрии о создании альянса «скептически настроенных к Украине» стран Европы, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если в условиях охватившей Запад воинствующей, ненормальной, сумасшедшей русофобии появляются разумные инициативы, которые помогут продвинуться на этом пути, конечно, мы будем их изучать и поддерживать стремление находить политико-дипломатические пути урегулирования», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что ключом к урегулированию конфликта на Украине является взаимоуважительный диалог, учитывающий интересы Москвы, и отказ от участия в деятельности под лозунгом нанесения России «стратегического поражения».

Ранее стало известно о желании Венгрии создать в Евросоюзе альянс, скептически настроенный по отношению к Украине. Уточняется, что венгерский премьер Виктор Орбан хочет объединиться с избранным премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и премьером Словакии Робертом Фицо.

