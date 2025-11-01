Более 40 сотрудников ООН предстанут перед судом хуситов

Reuters: 43 сотрудника ООН будут судимы хуситами по подозрению в шпионаже

Более 40 задержанных сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН), подозреваемых в сотрудничестве с Израилем, предстанут перед судом правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситы). Об этом сообщает Reuters.

Известно, что 43 задержанных сотрудника местного отделения ООН предстанут перед судом по подозрению в причастности к израильским воздушным ударам. В результате атак в августе были убиты высокопоставленные лидеры хуситов.

До этого сообщалось, что представители хуситов ворвались в дом сотрудников ООН в Сане и начали допрашивать их.

Ранее хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты с разделяющейся головной частью по Израилю. В результате атаки удалось поразить «несколько чувствительных целей в районе оккупированного Иерусалима».