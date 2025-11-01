Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:50, 1 ноября 2025Мир

Более 40 сотрудников ООН предстанут перед судом хуситов

Reuters: 43 сотрудника ООН будут судимы хуситами по подозрению в шпионаже
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Более 40 задержанных сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН), подозреваемых в сотрудничестве с Израилем, предстанут перед судом правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситы). Об этом сообщает Reuters.

Известно, что 43 задержанных сотрудника местного отделения ООН предстанут перед судом по подозрению в причастности к израильским воздушным ударам. В результате атак в августе были убиты высокопоставленные лидеры хуситов.

До этого сообщалось, что представители хуситов ворвались в дом сотрудников ООН в Сане и начали допрашивать их.

Ранее хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты с разделяющейся головной частью по Израилю. В результате атаки удалось поразить «несколько чувствительных целей в районе оккупированного Иерусалима».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон одобрил поставку Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. Теперь решение за Трампом

    В европейской стране аэропорт закрылся из-за сообщений о беспилотнике

    Более 40 сотрудников ООН предстанут перед судом хуситов

    В Швеции не нашли виновных в нападениях на посольство и торгпредство России

    Большие потери ВСУ под Красноармейском объяснили

    Пропустивший брифинг с Зеленским глава ГУР Украины обнаружился под Покровском

    Варламову подарили трусы с особым кармашком

    Оппозиция решила обвинить Зеленского в подрыве безопасности Украины

    Пользователи сети раскрыли самые сокровенные секс-тайны своих друзей

    Сенатор тайно сняла секс подчиненной с женатым мужчиной и попала под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости