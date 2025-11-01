Культура
15:03, 1 ноября 2025Культура

Бурунов выразил соболезнования на прощании с Романом Поповым

Актер Сергей Бурунов назвал покойного Романа Попова настоящим мужчиной
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский актер Сергей Бурунов рассказал о последних месяцах жизни тяжелобольного коллеги по сериалу «Полицейский с Рублевки» Романа Попова. Воспоминаниями Бурунов поделился на церемонии прощания с артистом, его цитирует Super.ru.

По словам актера, Попов проходил через неимоверные трудности, однако никогда не жаловался на жизнь.

«Ни секунды не было, чтобы он на что-то пожаловался. Я видел, что ему больно», — поделился Бурунов. Он добавил, что Попов был «настоящим мужчиной».

О кончине 40-летнего Романа Попова из-за рецидива рака мозга стало известно во вторник, 28 октября. Актер впервые столкнулся с онкологическим диагнозом в 2018 году, спустя год ему удалось достичь ремиссии. В 2025 году болезнь вернулась с осложнениями.

Прощание с Поповым состоялось в Москве в субботу, 1 ноября.

