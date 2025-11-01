Бьянка Цензори показала фото в трусах

Жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори показала откровенное фото

Жена американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори показала откровенное фото. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя избранница музыканта предстала перед камерой в полный рост в объемном кремовом бюстгальтере, с которого стянула облегающий зеленый топ. Также знаменитость надела крошечные сиреневые трусы с заниженной талией и остроносые туфли и распустила волосы.

В то же время она репостнула кадр со страницы стилиста и фотографа Гадира Раджаба, где позировала в белом боди и с окрашенным в красный цвет ножом у лица.

В августе Бьянка Цензори в топе без бюстгальтера прогулялась с Канье Уэстом.