Спорт
10:34, 1 ноября 2025Спорт

Бывший тренер «Локомотива» предсказал точный счет в матче команды с «Зенитом»

Ринат Билялетдинов: Матч «Зенита» с «Локомотивом» закончится со счетом 1:1
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов предсказал точный счет в выездном матче железнодорожников против петербургского «Зенита» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, встреча завершится со счетом 1:1. «Тактики будут разные. Инициатива будет переходить от одной команды к другой. Будут элементы высокого, агрессивного прессинга в надежде отобрать мяч, заставить ошибиться и наказать», — отметил специалист.

Ранее фаворита матча назвали букмекеры. По их версии, явным фаворитом является «Зенит». На его победу можно поставить с коэффициентом 1,50. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 6,10, на ничью можно поставить с коэффициентом 4,60. Итоговый счет 1:1 оценивается коэффициентом 8,25.

Игра пройдет 1 ноября на стадионе «Газпром Арена». После 13 туров «Локомотив» с 27 очками занимает второе место в чемпионате. «Зенит» набрал 26 очков и находится на четвертой позиции.

