Девочка не выжила после купания в бассейне с дядей на популярном курорте Европы

Девочка не выжила после купания в бассейне отеля на греческом острове Родос

Трехлетняя девочка из Великобритании не выжила после купания в бассейне с дядей на греческом острове Родос. Об этом пишет издание Daily Star.

В середине октября девочка по имени Матильда отдыхала под присмотром дяди на территории гостиницы. Родственник оставил ее на 10 минут, и через некоторое время девочку обнаружили без сознания в бассейне. В критическом состоянии ребенка госпитализировали в местную больницу Родоса, затем — в госпиталь на Крите.

Позже с помощью вертолета ее доставили на лечение в Великобританию, где через 12 дней после инцидента врачи объявили, что не смогли ее спасти. Кроме того, в результате расследования выяснилось, что на территории отеля меры безопасности были обеспечены минимально: у бассейна не дежурили инструктор, также поблизости не находилось спасательного оборудования.

Ранее греческое издание Dimokratiki сообщало, что Матильда попала в больницу с отеком мозга. После инцидента полиция арестовала 44-летнего дядю британки и менеджера отеля.

