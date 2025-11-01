Забота о себе
1 ноября 2025

Диетолог призвала отказаться от одного продукта после трех часов дня

Диетолог Ральф призвала избегать шоколада по вечерам ради здорового сна
Александра Лисица
Александра Лисица

Фото: Yavdat / Shutterstock / Fotodom

Британский диетолог Фрэнсис Ральф призвала отказаться после трех часов дня от одного продукта. Об этом она сообщила в беседе с Metro.

Ральф призвала не есть после трех часов дня темный шоколад, так как он может нарушить сон. Диетолог объяснила, что этот продукт содержит теобромин — стимулятор, который повышает частоту сердечных сокращений и усиливает активность мозга. Это вещество может задерживаться в организме в течение шести-восьми часов и продолжать бодрить нервную систему.

Специалист добавила, что в темном шоколаде есть кофеин. По ее словам, в 23 граммах этого продукта содержится столько же кофеина, сколько в маленькой чашке зеленого чая.

Ральф уточнила, что если съесть темный шоколад до трех часов дня, организм успеет усвоить его, поэтому содержащиеся в нем вещества не окажут негативного влияния на сон. А во второй половине дня диетолог посоветовала заменить это лакомство на бананы или миндальное масло, содержащие магний и триптофан, которые улучшают сон.

Ранее диетолог Реми Наварро призвал спать на левом боку. По его словам, в таком положении лучше работает печень, а еда проще продвигается по пищеварительной системе.

